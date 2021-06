Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Geschäft eingebrochen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein ausgelöster Alarm, ausgehend von einem Geschäft in der Heinrich-Hertz-Straße, rief am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr Beamte des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. An der Eingangstür des Gebäudes konnten Beschädigungen festgestellt werden. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen genommen.

