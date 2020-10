Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt durch Hinweis eines aufmerksamen Bürgers aufgeklärt

Ludwigshafen - Süd (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen aufmerksamen Bürger ein augenscheinlich alkoholisierter Mann dabei beobachtet, wie er in Ludwigshafen Süd in seinen Pkw stieg und anschließend losfuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Pkw schlussendlich an der Halteranschrift, vor einer Feuerwehrzufahrt parkend feststellen. Der dazugehörige Fahrzeugführer konnte schlafend angetroffen werden. Der 39-jährige Mann war so stark alkoholisiert, dass ihm sogar die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht möglich war. Auf der Dienststelle wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt. In Folge seiner Trunkenheitsfahrt muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und muss fortan auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen.

