Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ungeklärte Verletzungen davongetragen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stadtgebiet, Sonntag, 08.08.21, 03.00 Uhr - 13.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 09.08.21 zeigte ein 22-jähriger Bad Gandersheimer bei der Polizei Bad Gandersheim eine Körperverletzung zu seinem Nachteil an. Der 22-jährige schilderte, dass er am Abend des 07.08.21 mit Bekannten im Stadtgebiet von Bad Gandersheim unterwegs gewesen sei. Gegen 0.00 Uhr habe man sich getrennt, wobei der Bad Gandersheimer in der Folge noch eine örtliche Gaststätte in der Straße Am Markt aufsuchte. Hier habe der Bad Gandersheimer eine Personengruppe kennengelernt, mit denen dieser noch einige Zeit verbrachte. Ermittlungen ergaben, dass der Gandersheimer die Lokalität gegen 03.00 Uhr verlassen haben muss, um sich auf den Heimweg nach Wrescherode zu begeben. Die Rekonstruktion des Heimweges liegt derzeit noch im Dunkeln. Am Sonntagmorgen stellte er diverse Verletzungen im Gesichtsbereich fest, die bislang nicht erklärlich sind. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Geschehensablauf geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

