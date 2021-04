Polizei Essen

POL-E: Essen: Pedelec-Fahrerin muss Auto ausweichen und verunfallt - Zeugen für Fahrerflucht gesucht

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen: Am Samstagnachmittag (17. April, gegen 14 Uhr) kam es an der Lanfermannfähre zu einem Verkehrsunfall, nach welchem ein Autofahrer sich unerlaubt entfernte - die Polizei sucht jetzt Zeugen. Eine 43-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec die Lanfermannfähre in Richtung Stadtwald. Als ihr an einer verengten Stelle ein PKW entgegenkam, musste die Zweiradfahrerin eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie touchierte dabei einen parkenden KIA und stürzte mit dem Rad. Bei dem Sturz verletzte sich die 43-Jährige schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der PKW, der ihr entgegengekommen war, setzte seine Fahrt auf der Straße Lanfermannfähre fort, ohne anzuhalten. Dabei soll es sich laut Zeugenaussagen um einen beigefarbenen Kombi mit Essener Kennzeichen handeln, an dessen Steuer ein männlicher Fahrer mit dunklen Haaren saß. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Autofahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

