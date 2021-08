Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall ( kal )

Einbeck (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Freitag, dem 13.08.2021, um 06:53 Uhr, in Markoldendorf. An der Kreuzung August-Düker-Straße / Ilmebahnstraße übersah ein 64-jähriger Pkw Fahrer aus Dassel den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten, 61-jährigen Kradfahrer aus Einbeck. Es kommt im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer stürzt und sich leichte Verletzungen zuzieht. Er wird mit dem Rettungswagen dem Einbecker Bürgerspital zugeführt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell