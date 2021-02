Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Zeugenaufruf - Unfallflucht mit mehreren geschädigten Fahrzeugen in Karlsruhe-Neureut

Karlsruhe (ots)

Am Freitag, den 05.02.2021, gegen 20.00 Uhr verursachte der Fahrer eines Porsche in Karlsruhe-Neureut in der Alten Friedrich Straße mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete anschließend. Das verursachende Fahrzeug konnte in unmittelbarer Nähe der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. An dem Porsche entstand ein Schaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Bis jetzt wurden sieben beschädigte Fahrzeuge festgestellt, an denen ein Schaden von ca. 45.500 EUR entstand. Da noch nicht geklärt ist, wer zum Unfallzeitpunkt den Porsche fuhr, werden Zeugen gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Klaus Ott, Führungs- und Lagezentrum

