Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Issum (ots)

Am Freitag, 10.09.21, um 11:40 Uhr befuhr ein 55jähriger Fahrer aus Geldern mit seinem grauen VW die B58 aus Richtung Alpen kommend in Fahrtrichtung Issum und beabsichtigte nach links auf die Autobahn A57 abzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver übersah der Fahrer die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und die Kradfahrer stürzten. Der 58jährige Fahrer der roten Ducati aus Wegberg verletzte sicher schwer, die 57jährige Fahrerin der anderen roten Ducati aus Wegberg verletzte sich leicht. Beide wurden zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

