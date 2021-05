Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer beim Abbiegen verletzt - Langenfeld - 2105059

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag des 12.05.2021 gegen 15:10 Uhr befuhr ein 66 jähriger Radfahrer aus Langenfeld die Opladener Straße in Langenfeld in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung Trompeter Straße hielt er aufgrund einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage hinten rechts neben einem ebenfalls dort wartenden Pkw. Bei Grünlicht setzten beide die Fahrt fort, wobei der Pkw nach rechts in die Trompeter Straße einbog und dabei den Radfahrer übersah. Es kam zur Kollision in deren Folge der Radfahrer zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Am Rad entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Es soll sich bei dem Pkw eventuell um einen grauen Ford Focus gehandelt haben und der oder die Fahrer/-in schulterlange blonde Haare gehabt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverlauf und/oder dem Pkw geben können, wenden sich bitte an die Polizeiwache Langenfeld unter: 02173 / 288-6310 oder jede andere Polizeidienststelle.

