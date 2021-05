Polizei Mettmann

POL-ME: 91 jähriger Hildener bestohlen - Hilden - 2105058

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag des 12.05.2021 gegen 10:45 Uhr hielt sich ein 91 jähriger Hildener mit seinem Rollator vor einem Haushaltswarengeschäft Am Kronengarten in Hilden auf, nachdem er zuvor bei der Sparkasse einen größeren Bargeldbetrag abgeholt hatte. Hier wurde er von einem Mann angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Während dieses Wechselvorgangs entnahm der Mann die Geldscheine aus der Geldbörse des Seniors und floh in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt dunkle Haare dunkel gekleidet ausländischer Akzent keine Maske Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizeiwache Hilden unter: 02103 / 898-6410 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell