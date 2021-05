Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr - Langenfeld - 2105055

Mettmann (ots)

Unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetaminen ist am Mittwochmorgen (12. Mai 2021) ein 43 Jahre alter Autofahrer aus Leverkusen in Langenfeld in eine Polizeikontrolle geraten. Jetzt ist der Mann seinen Führerschein erst einmal los.

Das war geschehen:

Schon am frühen Morgen hatten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Mettmann in Langenfeld an der Schneiderstraße den Verkehr überwacht. Dabei hielten sie im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 7:40 Uhr auch den Fahrer eines Ford Ka mit Leverkusener Kennzeichen an. Bei der anschließenden Überprüfung des 43-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass die Polizeibeamten wieder einmal den "richtigen Riecher" bewiesen hatten: So stand der Fahrer nicht nur unter dem Einfluss von Amphetaminen, sondern gab auch noch unumwunden zurückliegenden Marihuanakonsum zu.

Doch damit nicht genug - bei einer darauffolgenden Durchsuchung stellten die Polizisten zudem Drogen in geringer Menge bei dem 43-jährigen Leverkusener sicher.

Die Folgen:

Die Fahrt des Mannes endete an Ort und Stelle. Er musste mit zur Polizeiwache nach Langenfeld, wo zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Leverkusener eingeleitet.

