Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt war ursächlich für Brand in Produktionshalle - Monheim am Rhein - 2105052

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits auf ihrer Facebook-Seite berichtet hatte, kam es am Dienstagabend (11. Mai 2021) gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem papierverarbeitenden Unternehmen an der Industriestraße.

Sowohl über Notruf als auch über die zur Feuerwehr aufgeschaltete Brandmeldeanlage war die Wehr in den Monheimer Süden gerufen worden, wo der zuerst eintreffende Löschzug feststellen musste, dass in einer Lagerhalle eine Abfallmaschine brannte.

Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht und die Lagerhalle gelüftet hatte, konnte die Polizei mit ihren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache beginnen. Nach ersten vor Ort erlangten Kenntnissen ist der Brand durch ein in der Maschine entzündetes Papier entstanden, weshalb die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache ausgeht.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden an der Maschine und der Lagerhalle ist noch nicht abschließend festgestellt. Allerdings dürfte aufgrund des Produktionsausfalls ein wirtschaftlicher Schaden entstanden sein. Auch hier konnte keine Summe beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Brand und dem Einsatz der Feuerwehr niemand.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell