Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kennzeichentafeln nachgemacht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Gestern Nachmittag ist eine Streife der Bundespolizei auf der Autobahn bei Kodersdorf auf ein polnisches Gespann aufmerksam geworden. Der Fahrer zog dabei mit seinem Kleintransporter einen Anhänger, auf den er einen vermeintlich deutschen Peugeot Boxer geladen hatte. Eine Überprüfung der an dem Peugeot angebrachten Kennzeichentafeln ergab jedoch, dass diese eigentlich an einen Skoda Octavia gehören. Später sind bei dem 22-Jährigen Fahrzeugdokumente gefunden worden, wonach der transportierte Kastenwagen bis zum Herbst des vergangenen Jahres in Belgien zugelassen war. Als sich die Ordnungshüter nun nochmals die deutschen Schilder ansahen, entdeckten sie, dass diese einschließlich der Zulassungs- und der TÜV-Plakette nachgemacht waren. Gegen den polnischen Berufskraftfahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs und der Urkundenfälschung eingeleitet.

