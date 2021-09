Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (9. September 2021) und Freitagmorgen (10. September 2021) entwendeten bislang unbekannte Täter*innen ein Kleinkraftrad, welches auf dem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses an der Kroatenstraße abgestellt war. Das blau-graue Kleinkraftrad der Marke / Modell GT Union Striker trägt das Versicherungskennzeichen 766 SBN. Hinweise an die Polizei Kevelaer, Telefon 02832-9200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell