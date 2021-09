Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl eines Anhängers

Schloss aufgebrochen

Weeze (ots)

In der Zeit von Donnerstag (9. September 2021) um 12.00 Uhr bis Freitag um 07.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger der Marke Humbaur mit dem Kennzeichen GEL-BJ300. Der Anhänger stand auf einem Betriebsgelände am Friedhof am Gesseltweg. Die Unbekannten drangen in den Werkbereich ein und brachen dann das Kastenschloss des Anhängers auf, um ihn zu stehlen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080. (ms)

