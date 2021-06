Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines integrierten PKW-Navigationsgerätes samt Ladegerät

In der Zeit zwischen Donnerstag, 03. Juni 2021, 16.00 Uhr, und Freitag, den 04. Juni 2021, 05.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem neuwertigen und verschlossenen PKW BMW Mini Cooper, welcher zur Tatzeit auf einem Grundstück in der Lloydstraße abgestellt war, ein fest verbautes Navigationsgerät samt Ladegerät (sog. Wireless Charging Station). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 04. Juni 2021, gegen 09.35 Uhr, kam es auf der Parkstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen: Ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Bremen befuhr mit seinem LKW die Parkstraße in Fahrtrichtung Am Kirchplatz. Eine 66-jährige Frau aus Bösel befuhr mit ihrem PKW die Parkstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe einer Kurve streiften sich beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Es entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Unfallbeteiligten kamen nicht zu Schaden.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 03. Juni 2021, 20.00 Uhr, und Freitag, 04. Juni 2021, 07.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Südlicher Küstenkanal. In Höhe der Einmündung zum Erikaweg touchierte er einen Gartenzaun, einen Buchsbaum sowie ein daneben befindliches Straßenschild. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell