Cloppenburg - Vorsicht vor dem Enkeltrick

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, ereignete sich in der Molberger Straße eine Betrugstat zum Nachteil einer 78-jährigen Frau.

Eine bislang unbekannte Täterin rief an und gab sich als Enkelin aus. Die Anruferin setzte die Frau durch geschickte Gesprächsführung unter Druck. Dabei erklärte sie, dass sie im Krankenhaus liegen würde und dringend Geld für eine medizinische Behandlung benötigen würde. Es würde gleich ein Arzt bei ihr vorbeikommen und das Geld abholen. Kurze Zeit später stand ein bislang noch unbekannter Täter auf ihrem Rasen vor der Haustür und nahm das Geld in Empfang.

Der Mann entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Stadt und bog links in die Biberstraße ab. Der Frau kam dieses Verhalten schließlich verdächtig vor und verfolgte ihn bis zur nächsten Kreuzung. Der Mann war jedoch verschwunden. Sie konnte lediglich in einiger Entfernung in der Biberstraße einen roten Kleinwagen feststellen, der nach rechts in die Nutriastraße wegfuhr.

Der Geldabholer war männlich, 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180cm groß und von stabiler, etwas dicklicher Figur. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch und mit einer eher tiefen Stimme. Zur Tatzeit trug er eine graue Jacke, eine Art Übergangsjacke aus Baumwolle, dessen Kragen aufgestellt war. Er war weiterhin mit einer dunklen, langen Hose, dunklen Schuhen, einem grauen Cappy, welches tief in das Gesicht gezogen war und einem Mund-Nasen-Schutz bekleidet. Er trug weder Bart, noch Brille.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Person oder zum Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor diesen Anrufen. Beherzigen Sie nachfolgende Tipps, welche im Detail auch auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick nachzulesen sind:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht selber mit Namen melden oder sich als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie das mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. - Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (z.B. A. Mustermann) - Bewahren Sie hohe Geldbeträge und Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

