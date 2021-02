Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Polizei löst mit Ordnungsamt Party auf

Coesfeld (ots)

Gemeinsam haben die Polizei und das Ordnungsamt in Lüdinghausen am späten Samstagabend eine Geburtstagsfeier in einer Lüdinghauser Bauerschaft aufgelöst.

Das passte dem 53-jährigen und alkoholisierten Gastgeber gar nicht. Er verweigertete die Feststellung seiner Identität, indem er immer wieder versuchte wegzugehen. Um die Maßnahmen zu stören, schaltete er das Licht der Scheune aus und versuchte mehrfach, die Tür zu schließen.

Der 53-Jährige zeigte sich unkooperativ und leistete Widerstand. Er schlug nicht nur den Arm eines Beamten weg, sondern versuchte auch, diesen wegzuschubsen.

Daraufhin nahmen Polizisten den Lüdinghauser fest, um die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Nachdem das erfolgt war und der Gastgeber sich beruhigt hatte, entfernten die Beamten die Handschellen.

Weil nicht alle Gäste gehen wollten, erteilte die Polizei ihnen Platzverweise. Zehn Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung wurden eingeleitet.

