Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Defekt in Generatorraum einer Biogasanlage

Durch eine Überhitzung eines Generators in einer Biogasanlage am Feldkamp, kam es am Donnerstag, den 03.Juni 20212, gegen 23.58 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Durch den Meldenden konnte der Generator eigenständig runtergekühlt werden. Die Feuerwehr Markhausen, die mit drei Löschfahrzeugen vor Ort war, führte abschließend eine Überprüfung durch. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

