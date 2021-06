Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Körperverletzung und Diebstahl aus einer Wohnung

Am Mittwoch, 2. Juni 2021, um 23.20 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Großen Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes aus Wildeshausen. Ein bislang unbekannter Mann schlug dem Opfer unmittelbar mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend mit zwei weiteren Personen in Richtung der Straße Contrescarpe. Der Mann soll ca. 180cm groß gewesen sein und kurze braune Haare, eine blaue kurze Hose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Er trug weder Bart noch Brille. Kurze Zeit später, um 23.35 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Mann durch ein geöffnetes Fenster in die Küche einer Wohnung in der Antoniusstraße und entwendete einen Jutebeutel samt Inhalt. Dabei wurde er von der Bewohnerin ertappt und flüchtete gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person in Richtung Feldmannskamp. Der Täter soll männlich und dunkelblondes Haar gehabt habe sowie Anfang 20 Jahre alt gewesen sein. Er trug ein weißes T-Shirt. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte zwischen diesen beiden Sachverhalten ein Tatzusammenhang bestehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Reifen

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, zwischen 2.00 Uhr und 02.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf ein Grundstück im Wicheler Ring und entwendete aus dem dortigen Carport einen Satz Winterreifen auf schwarzen BMW X 5 Alufelgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Dienstag, 1. Juni.2021, 21.00 Uhr und Mittwoch, 2. Juni 2021, 6.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem im Römanns Kamp abgestellten Pkw Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Brand einer Trafostation

Am Donnerstag, 3. Juni.2021, um 7.20 Uhr, kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand einer Trafostation einer Windkraftanlage im Bünner Wohld. Die Feuerwehr Dinklage war vor Ort und begleitete das kontrollierte Abbrennen der elektrischen Anlage.

Steinfeld - Doppelte Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, erwischte die Polizei einen 34-jährigen Mann aus Steinfeld gleich zweimal unter Einfluss von Alkohol. Zunächst fiel ihnen der Autofahrer um 7.20 Uhr auf der Bahnhofsstraße auf. Hier ergab ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 1,92 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er bei der Dienststelle in Lohne entlassen. Kurze Zeit später um 8:45 Uhr fiel ihnen der Autofahrer erneut in Steinfeld auf. Dieses Mal auf der Großen Straße. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es wurde eine weitere Blutentnahme durchgeführt sowie nach richterlicher Entscheidung das Auto beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, um 7.50 Uhr, wollte eine 22-jährige Lohnerin mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Marktes in der Bakumer Straße nach links aufbiegen. Sie einige Fahrzeuge durchfahren und übersah dann beim Losfahren die von rechts kommende 53-jährige Autofahrerin aus Visbek. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau aus Visbek leicht verletzte.

