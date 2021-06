Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei / Drogen- und Waffenfund nach Flucht vor der Polizei

Am Mittwoch, 2. Juni 2021, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 16:30 Uhr, führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 213 in der Gemeinde Lastrup durch. Zudem stand auch die Kontrolle der Einhaltung des dortigen Überholverbots im Fokus. Hierbei mussten insgesamt zehn Lkw bzw. Sattelzüge aus verschiedenen Ländern festgestellt werden, die die dortige zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h weit überschritten und zudem noch im Überholverbot andere Verkehrsteilnehmer überholten. Die höchste Geschwindigkeit wurde bei einem Sattelzugfahrer aus Polen gemessen. Er war mit 88 km/h unterwegs. In allen 10 Fällen wurden Sicherheitsleistungen im dreistelligen Betrag einbehalten. Weiterhin wurden fünf Autofahrer gemessen, die die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten hatten.

Darunter wurde um 16:13 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Löningen mit einer Geschwindigkeit von 136 km/h gemessen. Bei der Messung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer bei dieser hohen Geschwindigkeit auch noch freihändig fuhr. Er hatte den rechten Arm aus dem geöffneten Schiebedach des Autos gestreckt und diesen mit dem linken Arm aus dem geöffneten Fahrerfenster auf dem Dach zusammengeführt. Als der Fahrzeugführer daraufhin kontrolliert werden sollte, versuchte dieser zu flüchten. Auf der Flucht wurden anderen Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr gefährdet. Sie mussten dem Fahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Löninger konnte kurze Zeit später in Lastrup gestoppt werden. Im Verlauf der anschließenden Kontrolle entstand bei den eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Es wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein des Tatverdächtigen beschlagnahmt. Weiterhin konnten im Auto und in der näheren Umgebung Betäubungsmittel durch einen Rauschgiftspürhund aufgefunden und beschlagnahmt werden. Deshalb ordnete das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der StA Oldenburg eine Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Hier konnten weitere Beweismittel beschlagnahmt werden. Darunter auch ein verbotener Gegenstand. Es handelte sich dabei um einen Eigenbau-Nunchaku. Den Mann erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 1. Juni 2021, um 22.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim beim Rangieren auf dem Tankstellengelände die Staubsaugeranlage und entfernte sich danach unerkannt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell