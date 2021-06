Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum -Diebstahl von Diesel und Werkzeugen

In der Zeit zwischen Freitag, 28.Mai 2021, 12.00 Uhr und Montag, 31. Mai2021, 7.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu Baucontainern in der Car-Benz-Straße. Zudem wurde auch ein Anhänger, der mit Diesel bzw. Heizöl beladen war, angegangen. Sie erbeuteten Diesel und Werkzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, 31. Mai 2021, 22.00 Uhr und Dienstag, 1. Juni 2021, 6.00 Uhr, sprühte eine bislang unbekannte Person rote Farbe großflächig auf die Holzwand eines Geräteschuppens im Birnenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 2. Juni 2021, um 17.20 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Lohne auf dem Bergweg in Richtung Vechta und an der Kreuzung zur Landwehrstraße nach links ab. Dabei übersah er die entgegenkommende 45-jährige Autofahrerin aus Goldenstedt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich beide Fahrinnen leicht verletzten. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

