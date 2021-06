Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Einbruch in einen Kiosk

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Mai 2021, und Mittwoch, 2. Juni 2021, 10.00 Uhr, versuchte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Schuhfachgeschäft in der Mühlenstraße zu verschaffen. Dabei scheiterte die Person an einem Fenstergitter. Es entstand Sachschaden von noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

