Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 2. Juni 2021, um 6.57 Uhr geriet ein 30-jähriger Autofahrer aus Garrel mit seinem Anhänger in der Thüler Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei musste festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 1. Juni 2021, zwischen 16.00 Uhr und 16.50 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Daimler C180, welcher auf einem Parkplatz am Antiniusplatz geparkt stand und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

