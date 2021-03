Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Innenstadt, blauer Pkw flüchtet nach Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Bielefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde heute gegen 16:30 Uhr auf der Marktstraße eine 29-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Die Fußgängerin ging die Marktstraße rechtsseitig in Richtung Niederwall. Sie überquerte die Einmündung der Turnerstraße, als sie von einem nach rechts in die Turnerstraße abbiegenden Pkw angefahren und zu Boden geschleudert wurde. Durch die Kollision mit dem Pkw und dem Sturz wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Nach Erstversorgung am Unfallort wurde sie mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des blauen Kleinwagen mit Bielefelder Zulassung und einem Q als Mittelbuchstabe sowie einer 4 als Kennzeichenziffer entfernte sich sofort vom Unfallort, ohne der verletzten Fußgängerin Hilfe zu leisten. Zeugenhinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Bielefeld unter der Rufnummer 0521-5450 entgegen.

