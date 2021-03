Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefasst: Ladendieb versteckt Laptop unter der Jacke

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Ein 26-jähriger Herforder versuchte am Donnerstag, 25.03.2021, in einem Elektronikmarkt ein Laptop zu entwenden. Der Wiederholungstäter wurde vor Ort festgenommen.

Gegen 17:50 Uhr wurde die Polizei über einen räuberischen Diebstahl in einem Elektronik-Markt, in der Engersche Straße, informiert. In den Geschäftsräumen trafen die Beamten auf einen Mitarbeiter und den Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Herforder.

Mittels Videoüberwachung hatte der Mitarbeiter den Diebstahl beobachtet: Ein unbekannter Komplize hatte dem 26-Jährigen ein Laptop unter die lange Winterjacke gesteckt. Daraufhin hatten beide Männer den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Der Mitarbeiter hatte den Dieb samt Beute vor dem Laden festhalten können. Der Komplize entkam.

Bereits am Dienstag, 23.03.2021, wurde das Diebes-Duo gegen 16:00 Uhr bei einer identischen Tat von den Überwachungskameras gefilmt.

Der 26-Jährige beging zudem am Mittwoch, 24.03.2021, einen Diebstahl in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Dort hatte er eine Sonnenbrille entwendete, konnte aber noch vor Ort angetroffen werden.

Der unbekannte Komplize wird wie folgt beschrieben: südländisch, schmales Gesicht, kein Bart, kurze und gepflegte schwarze Haare, etwa 180 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine blaue Steppjacke, einen roten Pullover, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim zuständigen Kriminalkommissariat 16: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell