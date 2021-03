Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Katalysatoren entwendet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 25.03.2021, fiel zwei Fahrern auf, dass an ihren Autos Fahrzeugteile abmontiert worden waren - Zeugen gesucht.

Als ein 55-jähriger Bielefelder am Donnerstag, 04:15 Uhr, mit seinem grünen VW Lupo zur Arbeit fahren wollte, musste er feststellen, dass der Katalysator gestohlen worden war. Er hatte das Fahrzeug am Mittwoch, um 10:00 Uhr, an der Straße Am Venn, in der Nähe der Heeper Straße, abgestellt.

Ein 24-jähriger Lemgoer bemerkte, dass der Katalysator am Fahrzeug fehlte, als er seinen blauen Opel Astra verkaufen wollte. Zuvor hatte der Wagen zwei Wochen, von Montag, 10.03. bis Donnerstag 25.03.2021, im Bereich Teutoburger Straße / Webereistraße gestanden.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

