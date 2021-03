Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge nach einem sexuellen Übergriff gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford / Innenstadt - Am Sonntag, 21.03.2021, wurde eine junge Frau in der Herforder Innenstadt Opfer eines sexuellen Übergriffes. Der dringend Tatverdächtige wurde bereits durch die Polizei Herford festgenommen. Die Ermittler suchen nun einen Passanten, der auf den Übergriff aufmerksam geworden war. Der Tatort soll an einem Spielplatz im Bereich der Werregärten liegen.

Das Opfer berichtete von einem Zeugen, der zur Tatzeit, gegen 21:20 Uhr, mit einem schwarzen und einem schwarz-braunen Hund in der Parkanlage spazieren ging. Dort traf der Unbekannte auf das Opfer und den Täter.

Nachdem der Tatverdächtige die Flucht ergriffen hatte, sprach der Hundebesitzer mit dem Opfer. Er teilte unter anderem mit, dass er verheiratet sei. Nach dem Gespräch verließ der Unbekannte den Tatort. Der Hundebesitzer soll mittleren Alters sein, größer als 160 cm und hochdeutsch sprechen.

Der Mann meldet sich zwecks Zeugenbefragung bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 12 unter: 0521/545-0.

