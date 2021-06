Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Harkebrügge - Diebstahl von Weidetor

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 27. Mai 2021, gegen 20.00 Uhr und Freitag, den 28. Mai 2021, um 07.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen an der Wiesenstraße ein Weidetor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Barßel - Benzinkanister von Booten entwendet

Zwischen Sonntag, den 30. Mai 2021, gegen 14.00 Uhr und Mittwoch, den 2. Juni 2021, um 14.00 Uhr kam es auf dem Bootssteg der Hafenanlage zu diversen Benzindiebstählen. Bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in verschiedene Sportboote ein, beschädigten diese und entwendeten die Benzinkanister von den Booten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

Saterland/Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 2. Juni 2021, gegen 12.30 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines seitlich abgestellten Seat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Saterland/Scharrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 2. Juni 2021, gegen 12.45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 267 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer setzte mit seinem Postauslieferungsfahrzeug rückwärts von der dortigen Grundstücksausfahrt und touchierte dabei den Kotflügel eines vorbeifahrenden Seat. Die 29-jährige Fahrzeugführerin des Seat hielt an der nächsten Möglichkeit an, das Auslieferungsfahrzeug hatte sich bereits vom Unfallort entfernt. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, den 2.Juni 2021, gegen 18.50 Uhr fuhren eine 43-jährige Autofahrerin aus Bösel die Dorfstraße in Richtung Neumarkhausen. Hinter ihr befand sich ein weiterer Wagen. Als dessen Fahrzeugführerin, eine 41-jährige Frau aus Bösel, überholen wollte, bog dieser nach links in eine Hofzufahrt ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zuzogen. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17000 Euro.

