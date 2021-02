Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jähriger bei VU verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Alleinunfall am Samstag (13. Februar) auf der K 18 in Olpe-Fahlenscheid ist gegen 16 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Insasse verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor ein 49-jähriger Fahrzeugführer zwischen dem Kreisverkehr Rother Stein/B55 und dem Ortsteil Fahlenscheid nach einem Kurvenausgang auf zum Teil winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw gegen ein Verkehrszeichen und wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall verletzte sich der 22-jährige Beifahrer leicht. Ein Rettungswagenteam brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand zudem ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

