Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit

Wenden (ots)

Am Samstag gegen 21:10 Uhr beschädigte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer in der Koblenzer Straße in Gerlingen ein parkendes Fahrzeug und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Vorfall wurde von einem Zeugen bemerkt, der die Polizei verständigte. Nach erfolgter Unfallaufnahme vor Ort meldete sich der Verursacher bei der Polizei. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

