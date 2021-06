Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen

Am Donnertag, 3 Juni 2021, um 13.35 Uhr, geriet ein 33-järhiger Autofahrer aus Lohne auf dem Bergweg in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 3. Juni 2021, um 18.15 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Lohne auf dem Südring in Richtung Steinfelder Straße. Eine 34-järhige Autofahrerin aus Lohne fuhr mit ihrer 7-jährigen Tochter als Beifahrerin in entgegengesetzter Richtung. In einer leichten Rechtskurve kommt der 58-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Die Lohnerin versuchte auszuweichen, konnte aber einen Unfall nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge touchieren sich. Die Lohnerin prallt anschließend gegen einen Straßenbaum. Die Frau sowie ihre Tochter werden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenhöhe liegt bei ca. 24.000 Euro.

