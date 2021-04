Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210426.1 Kiel: 33-Jährige nach Sturz mit E-Scooter schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert

Kiel (ots)

Sonntagmittag stürzte eine 33-Jährige mit einem E-Scooter an der Kreuzung Waitzstraße/Feldstraße und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Gegen 13:10 Uhr befuhr die 33-Jährige mit einem E-Scooter die Waitzstraße in Richtung Forstweg. Sie wurde von einer Radfahrerin begleitet. An der Kreuzung Waitzstraße/Feldstraße mussten beide aufgrund des Rotlichtes warten. Nach Angaben der Begleiterin sei die 33-Jährige dann beim Anfahren ins Straucheln geraten und an der gegenüberliegenden Lichtzeichenanlage gestürzt. Einen Helm trug die Verunfallte nicht.

Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. An dem E-Scooter entstand dem ersten Anschein nach kein Schaden.

Matthias Felsch

