Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, wurde gegen 07.50 Uhr auf der Ellerbrocker Straße ein 16-Jähriger aus Friesoythe festgestellt, welcher auf einem Kleinkraftrad die Ellerbrocker Straße mit einer Geschwindigkeit von ca. 60 km/h in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 27.Oktober 2021, zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Barßeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten PKW, Renault Twingo einer 60-Jährigen aus Garrel und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Twingo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 27.Oktober 2021, zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße aus Ramsloh kommend in Fahrtrichtung Strücklingen. In Höhe einer rechtsseitigen Parkbucht touchierte er einen dort abgestellten weißen PKW Skoda eines 26-Jährigen aus dem Saterland und setzte seine Fahrt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell