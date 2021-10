Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Gartenstühlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 26. Oktober 2021, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Oktober 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Terrasse einer 41-Jährigen aus Lastrup, Siegfried-Lenz-Straße, acht dunkelgraue Metall-Gartenstühle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. Oktober 2021, 12.00 Uhr, und Dienstag, 26. Oktober 2021, 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Wintergarten eines 54-Jährigen Lastrupers im Ünnerstreek einen blauen BOSCH Bohrhammer GBH 11 DE sowie einen PANASONIC Flachbildfernseher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Emstek OT Höltinghausen - Brand eines Putenstalls

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, kam es gegen 01.15 Uhr in der Cloppenburger Straße aus bislang ungeklärter Ursache auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem Brand in einem dortigen ca. 20 m x 80 m großen Putenstall eines 36-Jährigen aus Höltinghausen. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte stand der Stall bereits in Vollbrand. Dieser war zwei Tage zuvor mit einer derzeit nicht bekannten Anzahl neuer Puten eingestallt worden. Der Tierbestand konnte nicht gerettet werden. Für die Löscharbeiten waren ca. 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Emstek und Cloppenburg im Einsatz. Der Stall war nach Auskunft der Feuerwehrkräfte nicht mehr zu retten, Ziel der Löscharbeiten war die Sicherung des restlichen landwirtschaftlichen Anwesens. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Dienstag, 26. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 27. Oktober 2021, 00.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Wallfahrtsweg den grauen PKW Audi A4 eines 34-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, 25. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 26. Oktober 2021, 10.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Papiermülltonne eines 61-Jährigen Anwohners mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, wurde gegen 07.40 Uhr auf der Molberger Straße ein 18-Jähriger aus Peheim kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem war das am Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen einem anderen Kleinkraftrad zugeordnet worden. Für das Kleinkraftrad des 18-Jährigen konnte kein Versicherungsnachweis erbracht werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, zwischen 17.00 Uhr und 17.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Lankumer Ring zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen neben ihm stehenden schwarzen PKW VW Golf einer 63-Jährigen aus Cloppenburg. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten PKW konnte weißer Farbabrieb festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, wurde gegen 22.30 Uhr im Meistermannskamp ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Halen kontrolliert, welcher sich zuvor durch eine riskante Fahrweise den Anhaltesignalen des Funkstreifenwagens zu entziehen versucht hatte. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jähriger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis, sodass dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, gegen 14.55 Uhr, beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters Ford Transit mit seinem Fahrzeug von einem Tankstellengelände an der Cloppenburger Straße nach rechts auf diese aufzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad von links kommend den Radweg befuhr. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne zu halten vom Unfallort. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 25-35 Jahre alt - Osteuropäisches Aussehen - Grauer Kapuzenpullover - Gelbe Warnweste

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

