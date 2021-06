Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schnellbremsung auf Höhe Gewerbegebiet Gadebusch

Gadebusch (ots)

Weil sich ein junger Mann am gestrigen Abend auf Höhe des Bahnkilometers 20,5 im Gewerbegebiet Gadebusch an der Bahnstrecke Schwerin-Gadebusch in den Gleisen aufhielt, musste der RB 68991 eine Schnellbremsung einleiten. Der Mann nahm den herannahenden Zug nicht wahr, so dass der Triebfahrzeugführer ein Achtungssignal sowie eine Schnellbremsung auslösen musste, um Schlimmeres zu verhindern. Daraufhin sprang die männliche Person aus den Gleisen und entfernte sich in Richtung des angrenzenden Gewerbegebietes. Eine Nachsuche durch die eingesetzten Bundespolizeibeamten verlief ergebnislos.

Der Triebfahrzeugführer konnte auf Befragung der Bundespolizisten den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 19 - 22 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - Schnurrbartträger - trug eine braune Jacke

Wer kann Angaben zu dieser Person bzw. ihrem Verbleib machen? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden. Glücklicherweise befanden sich auch zu diesem Zeitpunkt keine Reisenden im Zug, so dass keine Personen zu Schaden kamen.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Rostock nochmals ausdrücklich, neben dem Verbot, auch auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf Bahnanlagen hin. Eltern werden gebeten, ihre Kinder für die Gefahren besonders zu sensibilisieren, damit Schlimmeres vermieden werden kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell