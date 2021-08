Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 4. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Beim Einkauf bestohlen

Dienstag, 03.08.2021, gegen 10:30 Uhr

Eine 70-jährige Salzgitteranerin ist am Dienstagvormittag beim Einkauf in einem Discounter, Breslauer Straße, Salzgitter Bad, bestohlen worden. Demnach nutze ein bislang unbekannter Täter offenbar einen unbeobachteten Moment aus und entwendete eine Geldbörse mit Inhalt und ein Mobiltelefon aus einer Einkaufstasche. Die Einkaufstasche befand sich kurze Zeit unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen. Zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 8250.

Salzgitter Lebenstedt: Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Dienstag, 03.08.2021

Die Polizei stellte am Dienstag gleich zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. In beiden Fällen waren jeweils Personen mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, obwohl für diese Fahrzeuge keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung bestand. Betroffen war um 22:10 Uhr ein 15-jähriger Fahrer, der in der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs war. Bereits um 18:30 Uhr war ein 33-jähriger Fahrer in der Straße An der Windmühle angetroffen fahrend angetroffen worden.

