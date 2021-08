Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Winnigstedt: Feuer in einem Wohnhaus

Dienstag, 03.08.2021, gegen 13:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagmittag, gegen 13:00 Uhr, zu einem Feuer in dem Heizungsraum eines Wohnhauses in Winnigstedt, Krumme Gasse. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Durch das Feuer entstand Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe, Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.

Wolfenbüttel: E-Scooter Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dienstag, 03.08.2021, gegen 06:50 Uhr

Am Dienstagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei den 16-Fahrer eines E-Scooters, der in Halchter in der Straße Im Sommerfeld unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Schnelltest. Die Folgen waren eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell