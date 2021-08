Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 3. August 2021:

Peine (ots)

Peine: Autofahrer erheblich alkoholisiert

Montag, 02.08.2021, gegen 23:55 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Montagabend gegen 23:55 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer, der in Peine, Schwarzer Weg, unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine deutliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mehrum: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Montag, 02.08.2021, gegen 16:40 Uhr

Am Montagnachmittag ereignet sich im Einmündungsbereich Ratsweg / Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Demnach übersah eine 37-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einbiegen auf die Hauptstraße den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Durch die Kollision stürzte der Kradfahrer zu Boden und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro.

