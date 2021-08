Polizei Salzgitter

Peine: Fensterscheibe eingeworfen

Dienstag, 03.08.2021, gegen 23:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter warf am Dienstagabend mit einem Stein ein Fenster eines Verwaltungsgebäudes in Peine, Schillerstraße 4, ein. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte offensichtlich nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 250 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Groß Lafferde: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Montag, 02.06.2021, 22:40 Uhr, bis Dienstag, 03.08.2021, 09:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörte ein bislang nicht ermittelter Täter den rechten Außenspiegel eines zum Parken in der Kommerzienrat-Behrens-Straße in Groß Lafferde abgestellten Fiat Transporters. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei Ilsede unter 05172 / 370750.

