Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Toyota beschädigt

Lingen (ots)

In der Nacht zum 26. Juni beschädigten unbekannte Täter einen in der Heidekampstraße in Lingen geparkten Toyota. Sie schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und rissen die Türgriffe der Fahrer- und Beifahrertür ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

