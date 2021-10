Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Höfingen: Betrunkener schläft auf Parkplatz ein und kommt in Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 16:25 Uhr schlief ein Betrunkener auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Ditzinger Straße in Höfingen. Besorgte Zeugen riefen die Polizei, welche versuchte mit dem 54-Jährigen Kontakt aufzubauen, dieser konnte dem Gespräch jedoch offensichtlich nicht folgen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von mehr als 2,5. Die Polizei nahm den hilflosen Mann in Gewahrsam.

