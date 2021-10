Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in mehreren Fällen/Zeugenaufruf

Am letzten Wochenende (22. bis 24.Oktober 2021) kam es zu insgesamt drei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien im Bereich der Lohner Innenstadt: Unter anderem wurden die Seitenwände der Schirm-Bar der Gaststätte "Heinz" in der Marktstraße besprüht. Zudem wurden die Wände in der Parkgarage der Volksbank Lohne-Mühlen eG beschmiert. Darüber hinaus wurde auch die Mauer an dem Verbindungsweg zwischen Schuhhaus Bünker und der Parkpalette Achtern Thun mit Farbe beschmiert. Diese Mauer war erst kurz zuvor von alten Farbschmierereien gereinigt worden.

Darüber hinaus wurde auch die Wand eines derzeit leerstehenden Hauses in der Mozartstraße mit Farbe beschmiert.

Bereits am Sonntag, dem 10. Oktober 2021 wurde eine Rampe auf der Skater-Anlage in Lohne mit Farbe besprüht. Laut Zeugenaussagen sollen zum Tatzeitpunkt einige Besucher auf dem Skater-Platz gewesen sein, die den Verursacher beobachtet haben sollen.

Ende August war eine sog. Rentner-Bank im Falkenweg im Hopener Wald ebenfalls vollständig mit Farbe verunstaltet worden. Insgesamt ist durch diese Vorfälle mittlerweile ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht worden.

Die Polizei Lohne bittet daher Zeugen, die zu den o.g. Taten Hinweise geben können, sich auf der Dienststelle in Lohne zu melden (Tel.: 04442-808460).

