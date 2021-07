Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autowerkstatt - Zeugen gesucht!

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 7 Uhr zunächst gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Autowerkstatt in der Mannheimer Straße und entwendeten in der Folge mehrere Baumaschinen. Mit einem Werkzeug brach die Täterschaft zunächst eine Umzäunung auf, woraufhin diese auf das Gelände gelangten. Aus einem dort abgestellten, offenen Container entnahmen die Einbrecher zunächst mehrere Autobatterien, die sie allerdings zurückließen. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Vorhängeschloss eines weiteren Containers und entwendeten aus diesem mehrere kleine Baumaschinen. Durch die Beamten des Polizeipostens Heddesheim konnten am Tatort Hinweise erlangt werden, wonach die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug flüchteten. Die Gesamthöhe des Sachschadens sowie der Wert des Stehlguts sind derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben sowie Hinweise zur möglichen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06203 41443 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell