Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Rollerfahrer aus Recklinghausen im Kreisverkehr auf der Dortmunder Straße in Höhe Ostcharweg. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

An den Fahrzeugen entstand 500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell