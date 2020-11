POL-RE: Datteln: Ein Verletzter und hoher Schaden bei Unfall auf Kreuzung

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bei einem Unfall an der Kreuzung Südring/Castroper Straße sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Datteln gegen 6.05 Uhr auf der Castroper Straße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Castrop-Rauxel. Zur gleichen Zeit bog ein 48-jähriger Autofahrer aus Herten vom Südring in die Castroper Straße ein, so dass es zur Kollision kam. Der 48-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ampel zur Unfallzeit teilweise ausgefallen. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

