Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Unfall auf Hochstraße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Hochstraße sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 33-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen von der Baumstraße nach links in die Hochstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 27-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen, der auf der Hochstraße Richtung Süd unterwegs war. Die 33-Jährige wurde leicht, der 27-Jährige schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde auch ein Verkehrsschild umgefahren. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

