Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 11-jähriges Mädchen auf Fahrrad angefahren

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Ecke Hermannstraße/Sandstraße hat es am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 11-Jährige aus Gladbeck gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Sandstraße unterwegs. Während das Mädchen die Hermannstraße überquerte kam es zum Zusammenstoß mit einer 54-jährigen Autofahrerin aus Gladbeck, die von der Hermannstraße auf die Sandstraße abbiegen wollte. Das Mädchen wurde ambulant in einem Rettungswagen behandelt. Der Sachschaden wird auf 1.100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell