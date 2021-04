Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl von Wohnmobilen

Heinsberg-Aphoven (ots)

In der Zeit zwischen dem 01. Januar (Freitag) und dem 18. April (Sonntag) versuchten unbekannte Personen zwei Wohnmobile, welche in der Straße am Ringofen abgestellt waren, aufzubrechen. Durch die Tat wurden die Fahrzeuge beschädigt.

