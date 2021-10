Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 25. Oktober 2021, 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, die Geldbörse samt Inhalt einer 62-jährigen aus Vechta, aus deren Jackentasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 62-Jährige für Einkäufe in dem dortigen Lebensmittel-Discounter auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Lagerraum

Von Mittwoch, 27. Oktober 2021, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 28. Oktober 2021, 07.55 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Vechtaer Marsch, in ein Mehrparteienhaus. Im dortigen Kellerraum drangen sie in die Lagerräume/Holzverschläge mehrerer Wohnungen ein. Entwendet wurde eine PARKSIDE Akku-Stichsäge einschließlich Akku. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, 22.50 Uhr befuhr ein 60-jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Oyther Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-Jähriger aus Vechta touchierte an der genannten Örtlichkeit beim Ausparken mit seinem PKW den geparkten PKW eines 54-Jährigen aus Goldenstedt. Hierdurch entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde von einem Zeugen gebeten, auf den Geschädigten zu warten. Der 38-Jährige entfernte sich trotzdem vom Unfallort.

Holdorf - Brand in einem Fabrikationsraum

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, gegen 09.25 Uhr, wurde in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb An der Bahn die Brandmeldeanlage ausgelöst. In einem Schaltschrank hatte sich Rauch entwickelt, woraufhin die Melde- und Löschanlage in Gang gesetzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Holdorf war mit 3 Fahrzeugen vor Ort, brauchte jedoch nicht mehr eingreifen, da die Löschanlage das Feuer bereits gelöscht hatte. Über die Schadenshöhe liegen bislang noch keine Angaben vor.

Lohne - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. Oktober 2021, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 28. Oktober 2021, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer an der Lindenstraße ein und entwendeten diverse Gegenstände Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Unterschlagung einer Geldbörse

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, um 12.00 Uhr, ließ ein 21-Jähriger aus Lohne seine Geldbörse am Geldautomaten einer Bank in der Bahnhofstraße liegen. Als er den Verlust einige Zeit später bemerkte und in die Bank zurückkehrte, war das Portemonnaie nicht mehr da. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, beschädigten drei bislang unbekannte Jugendliche in der Lindenstraße die Jalousie eines 25-jährigen Anwohners aus Lohne und flüchteten im Anschluss in Richtung Innenstadt. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - alle zwischen 13 und 17 Jahre alt - dunkle, kurze Haare, - einer der Jugendlichen hatte ein südländisches Erscheinungsbild, - alle trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, kam es um 11.30 Uhr auf der Keetstraße, dortiger Parkplatz eines Verbrauchermarktes, zu einem Verkehrsunfall: Eine 32-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz des Verbrauchermarktes in Richtung Parkpalette Raiffeisenplatz und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie eine 46-Jährige aus Lohne, die mit ihrem Fahrrad den Parkplatz in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sich die Radfahrerin leicht verletzte. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 1000 Euro.

