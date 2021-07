Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raubüberfall auf Spielhalle - Täter flüchtig

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Kornstraße

12.07.2021, 01.20 Uhr

Ein Raubüberfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf eine Spielothek in der Kornstraße. Dabei erbeutete ein unbekannter Täter einen noch genau zu ermittelnden Bargeldbetrag. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei betrat gegen 01.20 Uhr ein maskierter Täter die Spielothek in der Helmstedter Innenstadt, bedrohte die dortige Angestellte mit einem gefährlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte kam seiner Forderung nach und händigte dem Täter einen unbekannten Bargeldbetrag aus.

Danach verließ der Täter die Spielothek und flüchtete in Richtung Heinrichsplatz.

Der Räuber war etwa 170 cm groß, von schlanker Gestalt, trug eine dunkle Hose sowie dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und war mit einem schwarzen Tuch und Sonnenbrille maskiert.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer den Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Die Ermittlungen dauern an.

